Onana via a giugno? Di Marzio: “Solo a una condizione”

Tra i grandi protagonisti dei festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, André Onana è entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri per il suo carisma e per le sue prestazioni in campo. Eppure, da settimane si rincorrono voci su una sua possibile cessione.

Secondo l’espero di mercato Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, l’addio del portiere camerunense è possibile solo a una condizione: l’offerta deve essere irrinunciabile per l’Inter. Onana piace al Cheslea e, in caso di addio, il sostituto designato sarebbe Guglielmo Vicario dell’Empoli.