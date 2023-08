Pavard torna ad allenarsi, manca il via libera per l’Inter

Benjamin Pavard non si allenava con il Bayern Monaco da mercoledì. Il francese stavo cercando di forzare la mano per la cessione all’Inter, con cui ha già l’accordo. Accordo che c’è anche tra i due club, ma che manca tra i tedeschi e Tuchel che vorrebbe un sostituto prima.

Come riporta la BILD, nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi, dopo aver saltato la gara contro l’Augsburg. Manca però il via libera per il suo trasferimento. I nerazzurri dovranno aspettare che il Bayern Monaco trovi un sostituto e poi potrà accogliere il difensore francese.