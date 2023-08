Intreccio tra le milanesi: Kalulu può sbloccare Pavard all’Inter

Sono ore decisive per la trattativa tra l’Inter e il Bayern Monaco per Benjamin Pavard. I nerazzurri sperano di chiudere il prima possibile, per completare con un top la rosa di Simone Inzaghi. Nel club tedesco ci sono punti di vista diversi, Tuchel infatti non lascerebbe partire il francese dato che non ha un sostituto, mentre la società è aperta alla cessione.

Nel mercato può succedere di tutto, in questo caso il Milan potrebbe “aiutare” l’Inter. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il Bayern starebbe infatti pensando a Pierre Kalulu. Il francese in questo momento non è un titolare della rosa di Pioli ma i rossoneri lo valutano comunque tra i 25 e i 30 milioni. Nel caso ciò si realizzasse, Kalulu sbloccherebbe Pavard all’Inter mentre il Milan investirebbe quanto guadagnato sulla punta, andando su Mehdi Taremi, ex obiettivo nerazzurro.