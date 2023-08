L’Inter è ancora ottimista in merito all’acquisto di Benjamin Pavard, ma la dirigenza non può aspettare ancora a lungo la decisione del Bayern Monaco. Come riportato dal Corriere dello Sport, se oggi non dovesse arrivare il via libera al trasferimento, i nerazzurri dovranno cambiare obiettivo.

Per questo motivo, sempre secondo il quotidiano romano, Ausilio e Marotta sarebbero già al lavoro per individuare l’alternativa più credibile. Il preferito sarebbe Perr Schuurs del Torino, per il quale, però, servono 40 milioni di euro. La sua prestazione contro il Milan, peraltro, ha suscitato diverse perplessità sulle sue capacità da braccetto di destra.

Altri nomi potrebbero essere Japhet Tanganga per il quale anche non mancano i dubbi a livello tecnico, o Giorgio Scalvini, per il quale c’è interessa da tempo. Il giovane difensore italiano, però, costerebbe tanto: l’Atalanta chiederebbe oltre 40 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

La difficoltà nel trovare un’alternativa credibile e fattibile nell’ultima settimana di mercato è un problema serio per l’Inter. Per questo motivo, la buona riuscita dell’operazione Pavard leverebbe dagli impicci la dirigenza nerazzurra, evitando giorni di trattative intense ed estremamente complicate.