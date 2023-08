Inter a Cagliari per dimenticare gli errori del passato

Dopo la buona vittoria con il Monza, l’Inter ha bisogno di conferme contro il Cagliari. In Sardegna, i nerazzurri affronteranno la prima trasferta della stagione, contro una neopromossa, e dovranno scacciare i fantasmi del passato.

Uno dei grandi limiti dei nerazzurri nella scorsa stagione, infatti, è stato il rendimento contro le squadre di medio-basso livello, con troppi punti lasciati per strada. Inciampi che i nerazzurri non possono permettersi di ripetere anche in questo campionato. Anche perché Milan e Napoli hanno già alzato il livello della competizione per lo Scudetto.

Come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, è questo l’obiettivo di tutta la dirigenza e anche lo stesso Simone Inzaghi non si è mai troppo nascosto. Per riuscire a battere le concorrenti, allora, l’Inter deve passare anche da queste partite, lasciandosi alle spalle i vecchi vizi e trovando già da ora un ritmo regolare e di alto livello in Serie A.

Lo scorso anno arrivarono 4 sconfitte nelle prime 7 giornate. In totale 12. Un numero inaccettabile, che l’Inter vuole dimenticare, spesso figlio di un approccio alla gara non sempre perfetto. Il cambio di mentalità è necessario, e passa anche dalla sfida al Cagliari di Ranieri.