Ore decisive per Benjamin Pavard. Oggi, infatti, si potrebbe decidere se il futuro del difensore francese sarà in nerazzurro o meno. L’Inter, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra essere molto ottimista in merito, anche perché sarebbe stata rassicurata proprio dal Bayern Monaco.

Tuttavia, all’interno del club bavarese sembra essere in atto un vero e proprio scontro di posizioni: da un lato l’allenatore Thomas Tuchel, che non vorrebbe lasciare andare il giocatore senza un sostituto: dall’altro, invece, la società tedesca, intenzionata a incassare 30 milioni di euro per il giocatore, che altrimenti sarebbe perso a zero, visto il contratto in scadenza nel 2024.

Previsto per oggi, allora, un incontro interno, nel quale i dirigenti del Bayern cercheranno di far capire al tecnico il proprio punto di vista. D’altronde, Pavard vuole lasciare la Baviera a tutti i costi e avrebbe già un accordo con l’Inter pronto. Tanto che, in caso di fumata bianca oggi, le visite mediche potrebbero essere già fissate per domani.

L’opinione di Passione Inter

Come sottolineato anche dalla Rosea, il migliore alleato dell’Inter in questa situazione è proprio la dirigenza del Bayern. Solo Tuchel continua a mettersi di traverso, bloccando l’operazione. La speranza dei nerazzurri è che una soluzione arrivi a breve. C’è fiducia in questo senso, ma la dirigenza interista sta già valutando eventuali alternative.