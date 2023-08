L’Inter chiuderà il programma della seconda giornata di campionato nel monday night sul campo del Cagliari, lunedì 28 agosto alle 20.45. In attesa di novità dal mercato proseguono i preparativi ad Appiano Gentile dove al momento rimane fuori Francesco Acerbi e quindi a rischio esclusione, mentre Matteo Darmian sta bene ed è pronto a scendere in campo dal primo minuto. A centrocampo Mkhitaryan va verso la nuova conferma con Frattesi dalla panchina, mentre in attacco Arnautovic insidia Thuram al fianco di Lautaro Martinez. Salvo colpi di scena, anche Alexis Sanchez dovrebbe essere della spedizione.

Ecco le ultime sulle probabili formazioni di Cagliari-Inter: