Sono ore davvero roventi per Benjamin Pavard e il braccio di ferro tra Inter e Bayern Monaco è entrato in una fase molto delicata. Il difensore francese ha saltato il terzo allenamento negli ultimi quattro giorni ed è rimasto fuori dalla squadra che affronta l’Ausgburg in campionato. Ufficialmente per problemi alla schiena e secondo il quotidiano BILD avrebbe lamentato anche della nausea.

Probabile che, però, il motivo sia un altro, ovvero la volontà del giocatore di lasciare il Bayern e trasferirsi all’Inter. Di fatto lo conferma anche il tecnico dei bavaresi, Tuchel, che ai microfoni di DAZN prima della gara commenta: “Ha dei problema quindi non è con la squadra. Capiamo che Benji voglia andare all’Inter ma per completare un trasferimento non c’è solo una strada da considerare. Dobbiamo trovare un sostituto altrimenti non accadrà”. Non cambia il registro dell’allenatore, dunque, che prosegue sulla linea dura e in mancanza di un nuovo arriva intende bloccare l’addio del difensore, nonostante come riporta il giornalista Fabrizio Romano il francese ha un accordo totale con l’Inter e non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.