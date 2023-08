TUTTE le ALTERNATIVE dell’Inter se salta Pavard

Benjamin Pavard è l’obiettivo numero uno del mercato dell’Inter. Il difensore francese ha già detto sì ai nerazzurri, ma la trattativa potrebbe non decollare a causa delle richieste molto alte del Bayern Monaco, per un giocatore in scadenza di contratto nel 2024.

Per questo motivo, la dirigenza interista starebbe valutando anche altri profili per rafforzare la difesa. Andiamo a vedere, allora, alcune possibili alternative a Pavard.

Il profilo più quotato in queste ore sembra essere quello di Perr Schuurs del Torino. Tuttavia, l’investimento economico sarebbe molto esoso, anche più di quello richiesto per Pavard. I granata, infatti, sembrano disposti a cedere l’olandese solo per un’offerta da almeno 40 milioni di euro.

Altro nome accostato all’Inter è quello di Takehiro Tomiyasu. L’opzione più credibile sarebbe quella del prestito, ma il grave infortunio occorso a Timber ha messo l’Arsenal in una posizione scomoda. Ora come ora è difficile che i Gunners vogliamo privarsi a cuor leggero del giapponese.

Escludendo l’ipotesi Trevoh Chalobah, infortunatosi di recente, e Japhet Tanganga (sarebbe una scommessa e Inzaghi ha fatto intendere chiaramente di volere un giocatore pronto), potrebbero diventare interessanti anche altri profili.

Un nome già fatto è quello di Joel Matip del Liverpool, in scadenza di contratto nel 2024. Con la stessa situazione contrattuale anche Presnel Kimpembe del PSG (infortunato fino a ottobre) e Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, sul quale però sembra esserci l’Al-Ahli.

Infine, va ricordato come su Pavard ci sia anche il Manchester United: i Red Devils stanno cercando di cedere Harry Maguire per fare spazio al francese. Che il centrale della nazionale inglese possa diventare un’opzione valida per l’Inter? Il suo nome è già stato accostato ai nerazzurri in passato, così come quello di Victor Lindelof, in scadenza tra un anno.