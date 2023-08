Lautaro Martinez è andato a segno anche contro il Cagliari (9 gol in 9 partite contro i sardi). Per il capitano dell’Inter è il gol numero 3 del suo campionato, che lo lancia in vetta alla classifica capocannonieri insieme a Osimhen e Giroud. I nerazzurri erano alla ricerca di un bomber

Lo testimoniano anche le pagelle dei giornali. La Gazzetta dello Sport evidenzia come “il gol è sempre più affare suo”, con anche un riferimento a Lukaku, prossimo attaccante della Roma. Per il Corriere dello Sport, invece, la sua posizione alle spalle di Thuram “spezza” la difesa del Cagliari.

Il voto più alto, però, arriva da Tuttosport, che sottolinea le tante giocate presenti nella sua partita: “agganci di classe, inserimenti con tempismo. Un palo, un gol mezzo mangiucchiato”. E poi la cosa più importante: il gol.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta Sportiva 7 – “Non ripete la doppietta solo per colpa di un palo e di una indecisione su genialata di Thuram, ma il gol è sempre più affare suo. Nel giorno del Lukaku romano, il suo ex amico argentino dà un altro bacio alla fascia”

Corriere dello Sport 7 – “Bestia nera del Cagliari: 9 gare 9 gol. Potevano essere 10, ma il palo gli dice no. Si piazza spesso alle spalle di Thuram, spezzando la difesa rossoblù”.

Tuttosport 7.5 – “Agganci di classe, inserimenti con tempismo. Un palo, un gol mezzo mangiucchiato. Dai e ridai, la rete arriva. Peraltro è il nono in 9 partite contro il Cagliari. In vetta alla classifica marcatori con Giroud e Osimhen”.

Passione Inter 7 – “Colpisce il palo con uno splendido tiro al volo da dentro l’area. È l’anticamera del gol, che arriva al 30′, con una bella finta in area prima di battere con freddezza Radunovic. Gioca tanto con i compagni, sempre con grande lucidità”.