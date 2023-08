L’Inter ha ottenuto un’altra vittoria per 2-0, questa volta contro il Cagliari. A segno sempre Lautaro Martinez, ma questa volta c’è anche un pezzo di Marcus Thuram nel successo nerazzurro. L’attaccante francese, infatti, ha fornito l’assist per l’1-0 di Dumfries e ha poi dato il via all’azione del raddoppio.

Nasce così il nuovo attacco dell’Inter, con l’intesa tra il 9 e il 10 che si fa sempre più forte, con netti passi in avanti rispetto alla gara contro il Monza. Lautaro è sempre lo stesso: 3 gol in 2 partite e un ruolo da leader tecnico ed emotivo sempre più saldo. Mentre Thuram, ha stupito per la sua qualità tecnica e anche per la personalità con la quale l’ha messa in campo.

Al francese manca ancora maggiore incisività sotto porta, ma il suo lavoro lontano dall’area ha permesso all’Inter di dominare il gioco e lo spazio, mandando in tilt la difesa del Cagliari. Il Toro, invece, ha controllato la gara tecnicamente ed emotivamente dall’inizio alla fine.

I due si sono cercati di più e meglio rispetto all’esordio a San Siro, nonostante non siano ancora riusciti a fornire un’assistenza per il gol dell’altro. Pertanto, c’è ancora margine di crescita, ma il nuovo attacco dell’Inter sta prendendo forma. Dinamismo, tecnica e personalità: sono questi gli ingredienti.

E dalla panchina sono sempre pronti a cambiare la formula e a dare qualcosa di diverso Marko Arnautovic e Alexis Sanchez.