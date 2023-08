L’Inter blinda la porta: è l’unica squadra in Serie A

L’Inter ha vinto le prime due gare di Serie A, contro Monza e Cagliari. I dati confortanti, però, non arrivano solo dall’attacco e dai gol di Lautaro Martinez. Anche in difesa, l’Inter sembra aver ritrovato la solidità dei giorni migliori, mantenendo inviolata la porta in entrambe le gare, con pochissimi pericoli per Sommer.

L’Inter è l’unica squadra del campionato a non aver ancora subito gol. Un avvio importante, che non accadeva dal 2014, sotto la guida di Walter Mazzarri. Al netto dei numeri, il dato è positivo perché restituisce certezze attorno a un reparto, che, nella scorsa stagione, aveva mostrato in troppe circostanze qualche scricchiolio di troppo. In particolare, contro le medio-piccole.

Domenica prossima, il livello si alzerà: a San Siro, i nerazzurri affronteranno la Fiorentina. Confermare i buoni segnali di queste prime due gare sarebbe il modo migliore per vivere in serenità la sosta per le nazionali.