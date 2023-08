L’Inter ha fissato il termine ultimo per l’operazione Pavard. Se entro oggi alle 15 la situazione non si sbloccherà, i nerazzurri saranno costretti a cambiare obiettivo per la difesa. È quanto emerso dalla riunione di ieri con il Baeyrn Monaco.

I tedeschi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbero chiesto più tempo ai nerazzurri, che (anche un po’ innervositi) hanno chiesto una soluzione entro oggi. Rimane l’ottimismo, dal momento che il Bayern non sembra intenzionato a far saltare l’operazione.

I bavaresi, però, devono trovare il sostituto e devono farlo in fretta. È partito ufficialmente il dialogo con il Chelsea per Trevoh Chalobah, chiesto da Tuchel, già suo allenatore. Oltre all’interesse per Pierre Kalulu del Milan, l’altro obiettivo sarebbe l’argentino Juan Foyth, in forza al Villarreal. L’Inter attende, ma ancora per poco.

L’opinione di Passione Inter

Chalobah potrebbe essere la chiave per sbloccare l’operazione Pavard, ma il Chelsea vorrebbe cederlo a titolo definitivo, mentre il Bayern offrirebbe un prestito con opzione per l’acquisto. La speranza dell’Inter è che tutto si risolva per il meglio, ma, con il mercato in chiusura, va trovata una soluzione al più presto.