L’affare Pavard sta per arrivare a una conclusione. Nel bene o nel male. È notizia degli ultimi minuti, infatti, di una deadline fissata dall’Inter, entro la quale completare l’operazione per il difensore francese del Bayern Monaco.

Lo riporta Sky Sport, che parla di domani alle ore 15 come termine ultimo per l’acquisto del francese. Altrimenti, i nerazzurri abbandoneranno la pista Pavard per virare su altri obiettivi. I nerazzurri vogliono una soluzione definitiva e non sembrano avere più intenzione di aspettare il temporeggiamento del club bavarese.

Secondo il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, il Bayern Monaco sarebbe ora intenzionato a concedere il via libera al passaggio di Pavard all’Inter. Si attendono aggiornamenti.