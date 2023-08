Prima trasferta stagionale per l’Inter, che alla Domus Arena affronta il Cagliari, nella 2a giornata di Serie A. Gli uomini di Inzaghi cercano conferme dopo il successo sul Monza. La squadra di Ranieri, invece, vuole un altro risultato positivo dopo il pareggio in trasferta contro il Torino.

Inzaghi conferma in toto lo stesso undici che ha trionfato a San Siro poco più di una settimana fa. Solo panchina, dunque, per Frattesi e Arnautovic: Mkhitaryan a completerà il terzetto di centrocampo, mentre il compagno di Lautaro Martinez sarà Thuram.

Ranieri conferma il 4-4-2, con una sola novità rispetto alle ipotesi della vigilia: sulla fascia sinistra di centrocampo giocherà Jankto dal primo minuto. Solo panchina per Azzi e Luvumbo, che sembravano essere i due giocatori in ballottaggio per un posto sulla corsia mancina.