L’Inter vince ancora, grazie a un ottimo primo che mette in ginocchio il Cagliari. Gli uomini di Inzaghi chiudono la pratica nella prima frazione, con i gol di Dumfries e Lautaro Martinez. Nella ripresa, i sardi provano a rifarsi sotto, ma i nerazzurri amministrano il risultato senza particolari sofferenze.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6.5 – Un passaggio rischioso e un’uscita coraggiosa nei suoi primi 20 minuti di gara. Poi para con tranquillità un tiro centrale di Augello, nel recupero del primo tempo. Blinda il risultato con una parata molto reattiva su Azzi.

DARMIAN 6 – Primo tempo attento, come da consuetudine. Il Cagliari attacca poco dal suo lato e questo non lo impegna particolarmente, se non per qualche sgasata insidiosa di Luvumbo. A differenza di Bastoni, rimane più bloccato.

DE VRIJ 6 – Un po’ distratto in un paio di circostanze, nelle quali si fa scavalcare dal pallone. L’uscita di Pavoletti, per infortunio, gli leva un po’ di pressione. Luvumbo gli pone altri problemi, ma gestisce con sicurezza.

BASTONI 6.5 – Si sgancia tanto in fase di possesso e il suo contributo dà sempre fluidità alla manovra nerazzurra. Attento anche in fase difensiva. Rischia il rigore su Luvumbo, ma è bravo a levare la gamba all’ultimo.

DUMFRIES 7 – Poco coinvolto nei primi minuti di gara, segna con uno splendido diagonale di destro. Dopo il gol cresce anche il suo contributo in fase di possesso. Anche difensivamente si dimostra sempre molto solito. Dal 71′ CUADRADO 6 – Rischia il rigore insieme a Bastoni, dopo pochi minuti dal suo ingresso. Cerca la giocata importante.

BARELLA 6 – Elettrico come al solito, ma non sempre preciso, cresce con il passare dei minuti ed è sempre presente quando c’è da consolidare il possesso. Non la sua prestazione più esaltante, ma comunque sufficiente. Dal 71′ FRATTESI 6 – Lavora soprattutto in fase di non possesso, ha voglia di incidere anche nella metà campo del Cagliari.

CALHANOGLU 7 – Subito in partita, fa un recupero miracoloso su Nandez. Amministra con sicurezza e qualità il gioco, sempre con grande attenzione e aggressività in fase di non possesso. La trasformazione in mediano sempre essere ormai completa. Sfiora anche il gol, colpendo il palo.

MKHITARYAN 6.5 – Tanto lavoro tra le linee che crea sempre un’opzione costante sulla trequarti. Prezioso anche nel lavoro senza palla, con tanta intelligenza e abnegazione in fase di pressione. Cala un po’ d’intensità nella ripresa. Dall’82’ SENSI s.v. – Dentro per gestire maggiormente il pallone.

DIMARCO 7 – Si gioca tanto dal suo lato ed è subito un fattore nelle azioni offensive nerazzurre. Molto bravo nell’assist a Lautaro. Nandez prova a metterlo in difficoltà con la sua intensità, ma l’esterno nerazzurro non si scompone mai. Dal 71′ CARLOS AUGUSTO 6 – Entra con buona attenzione.

THURAM 7 – Fa le prove generali con un tocco delicatissimo che mette Lautaro davanti alla porta. Raffinatissimo poi anche l’assist per Dumfries. Gira molto lontano dalla porta, fornendo sempre sponde qualitativamente molto interessanti. Dal 77′ ARNAUTOVIC 6 – Mette subito il suo fisico al servizio della squadra.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Colpisce il palo con uno splendido tiro al volo da dentro l’area. È l’anticamera del gol, che arriva al 30′, con una bella finta in area prima di battere con freddezza Radunovic. Gioca tanto con i compagni, sempre con grande lucidità.

INZAGHI 7 – Avvio di gara ad alta intensità e con buona vivacità tecnica. Trova il gol che sblocca una gara che poteva farsi insidiosa. Il raddoppio legittima un primo tempo dominato. Nel secondo tempo, la squadra abbassa un po’ il ritmo, ma gestisce il pallone con grande sicurezza. Soffre un po’ l’aggressività del Cagliari nel finale, ma senza particolari rischi.