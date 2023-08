Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dal match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

PARTITA – “Ci siamo preparati bene. È stata una settimana più lunga del solito, ma abbiamo lavorato bene. Sappiamo le difficoltà della gara. È una squadra neopromossa, allenata molto bene e con ottimi giocatori, che ha fatto una prima gara importante a Torino. Sappiamo che ci saranno delle insidie e delle difficoltà”.

THURAM – “Al gol devono partecipare tutti, non solo gli attaccanti. Marcus deve continuare a fare quello fatto in questo mese e mezzo. Ha lavorato molto per essere pronto. Arnautovic gli darà una mano a gara in corso. Sappiamo che sarà una gara non semplice, ma l’abbiamo preparata bene”.

FRATTESI – “Sta lavorando bene come tutti gli altri. Stiamo lavorando per sistemare bene la squadra. Oggi abbiamo fuori Acerbi e Sanchez, e sappiamo che dobbiamo fare ancora qualcosa, però siamo molto concentrati sulla partita di stasera”.