Cagliari-Inter sarà il match conclusivo della 2a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45 per il match in programma alla Domus Arena, nella quale gli uomini di Simone Inzaghi sfideranno quelli di Claudio Ranieri. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Cagliari-Inter.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI CAGLIARI-INTER

90+5′ | FINISCE QUI! SECONDA VITTORIA SU DUE PER L’INTER!

0-2 il risultato finale, gol di Dumfries e Lautaro Martinez.

89′ | Miracolo di Sommer! Ribaltamento di fronte del Cagliari con Azzi a tu per tu col portiere nerazzurro, che lo ipnotizza con grande reattività.

85′ | Altro palo per l’Inter! Cuadrado serve Calhanoglu al limite dell’area, destro di prima e palo pieno alla destra di Radunovic dopo una piccola deviazione di Dossena.

72′ | Luvumbo cerca un contatto da rigore, ma Bastoni in scivolata si è fermato in tempo. Bravissimo Fabbri a non concedere il penalty.

65′ | De Vrij tenta la girata di testa su cross di Dimarco, palla a lato.

46′ | Fischia l’arbitro, comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+3′ | FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

0-2 il risultato parziale, gol di Dumfries e Lautaro Martinez.

46′ | Augello ci prova da fuori area, Sommer para centralmente.

30′ | RADDOPPIA L’INTER! ANCORA LAUTARO!

È ancora Thuram a innescare l’azione: filtrante di prima per Dimarco, che serve Lautaro solo in area. Il Toro stoppa, con una finta evita il difensore che aveva recuperato e batte Radunovic con un tocco morbido.

23′ | Calhanoglu fa un miracolo in difesa! Lancio in profondità per Nandez che beffa alle spalle de Vrij, si presenta in area ma viene murato in rimonta da una grandissima scivolata di Hakan.

21′ | GOL DELL’INTER! DUMFRIES!

Bravissimo Thuram a recuperare palla sulla trequarti, lo è poi anche a mandare in profondità Dumfries. L’olandese arriva all’altezza dell’area piccola con due uomini addosso ma incrocia benissimo con il destro e batte Radunovic.

14′ | Palo di Lautaro! Rimessa laterale battuta lunga da Dumfries, palla spizzata dai difensori in area e Lautaro, al volo di sinistro sul secondo palo, calcia in girata e colpisce il palo pieno.

1′ | Fischia l’arbitro Fabbri, inizia la partita!

1° TEMPO

Calcio d’inizio alle 20.45

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-4-2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello; 8 Nandez, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 21 Jankto; 30 Pavoletti, 19 Oristanio.

A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 37 Azzi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo.

Allenatore: Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 48 Guercio, 19 Sarr, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Fabbri.

Assistenti: Mondin, Di Iorio.

Quarto ufficiale: Ayroldi.

VAR: Marini.

AVAR: S. Longo.