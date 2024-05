Conceiçao pazzo di Taremi: “Come se avesse 10 anni di contratto”

Mehdi Taremi è tornato a brillare con il Porto a poche settimane dall’addio in direzione Inter, dove approderà a parametro zero. L’attaccante iraniano è stato fra i protagonisti del successo esterno in campionato contro il Chaves, firmando l’assist per Evanilson e il gol del 3-0 su rigore (qui la reazione di Simone Inzaghi in diretta).

La prestazione del centravanti e in generale la sua professionalità è stata esaltata dall’allenatore del Porto, Sergio Conceiçao, il quale si è espresso così in conferenza stampa: “E’ un professionista fantastico: ha giocato come se avesse 10 anni di contratto e questo è quello che conta per me. Sarebbe stupido non utilizzarlo perché l’anno prossimo andrà in un’altra squadra. Ci sono altri giocatori che per un motivo o per l’altro vanno via, con 4 anni di contratto, che a volte non hanno la capacità di dare tutto quello che Taremi ha dato e continua a dare. Il calcio è così. Non c’è solo il Porto, ci sono altri club a livello nazionale e internazionale“.