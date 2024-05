La REAZIONE in Diretta di Inzaghi al rigore segnato da Taremi

Nel corso dell’intervista ai microfoni di DAZN al termine di Sassuolo-Inter, a Simone Inzaghi è stato chiesto di commentare in diretta il rigore segnato da Taremi, promesso sposo nerazzurro, nella gara tra il Chaves e il Porto, in corso in quel momento.

Queste le sue parole:

“Taremi? Giocatore importante, ha giocato tante partite in Champions, Coppa d’Asia, ha fatto tantissimi gol. Siamo contenti e dovremo allungare il parco attaccanti, serviranno più rotazioni, serve una rosa più lunga rispetto a quest’anno”.