Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN per commentare la sconfitta indolore con il Sassuolo e guardare anche al futuro dell’Inter. Queste le sue parole:

SKY SPORT

“Siamo partiti lenti, non abbiamo approcciato bene la gara. Poi dopo il loro gol abbiamo mosso più velocemente la palla. Probabilmente avremo meritato il pari nel primo tempo. Nel secondo tempo, nonostante abbiamo provato a cambiare assetto, abbiamo creato poco. Bene negli ultimi 20 minuti del primo tempo, ma dovevamo fare di più. Ci dispiace per i tantissimi nostri tifosi. Erano 42 partite che segnavamo sempre e ci dispiace per questo obiettivo, però abbiamo trovato un Sassuolo che si è difeso chiuso, ha lottato e quindi vanno dati i meriti anche al Sassuolo”.

“Penso sia lo Scudetto della gioia. Abbiamo festeggiato tanto tra di noi e con la nostra gente. Uno Scudetto meritato, che ci ripaga del percorso iniziato 3 anni fa. Ci siamo tolti questa grande soddisfazione con merito. Un momento che aspettavamo, del quale sapevamo il significato. Giusto che ce lo stiamo godendo, ma abbiamo ancora 4 partite. Stasera putroppo abbiamo perso e non c’era la stessa euforia degli ultimi 7 giorni. Non siamo abituati a perdere e deve essere sempre così”.

“Senz’altro il prossimo anno sarà una cosa nuova. Chiaramente c’è il Mondiale per Club e quindi la stagione sarà più lunga. Sicuramente dovremo allungare la rosa. Ho letto che si potranno allungare le liste anche in Champions. Sarà una cosa nuova per tutti, ma stiamo già lavorando con i preparatori e la società, perché dobbiamo farci trovare pronti”.

“Ne stiamo parlando con la società dei rinforzi. Due acquisti mirati e importanti sono già stati fatti, quindi vanno dato i meriti alla società, che nonostante ci stessimo giocando lo Scudetto era già a lavoro. Bisogna allungare la rosa, ma il mercato è imprevedibile. Stiamo già vedendo con Marotta, Ausilio e Baccin. Dobbiamo sicuramente rinforzarci viste tutte le partite che andremo a fare. Sarà una stagione lunga e speriamo che come quest’anno ci siano pochi problemi. Quest’anno siamo stati bravi e dovremo esserlo ancora, considerando che avremo tanti giocatori agli Europei e in Coppa America. Dovremo essere bravi con le preparazioni per dare il giusto riposo. E il campionato ricomincerà anche prima”.

“Io l’ho già fatta la mia valutazione. Io ho già detto che vorrei ripartire con tutta questa rosa, non uno in meno. Si parla tanto degli attaccanti, Arnautovic e Sanchez, ma per me sono stati molto importanti, perché quando abbiamo avuto bisogno si sono fatti trovare pronti. Tutti hanno dato un contributo e vorrei ricominciare con tutti loro. Poi capisco che ci sono esigenze di squadra e di società”.

DAZN

“Non ci piace perdere, i minuti di recupero dovevano essere di più, ma dobbiamo fare anche i complimenti al Sassuolo. Primo tempo meritavamo il pari, nel secondo abbiamo cambiato modulo ma abbiamo sbagliato qualcosina. Volevamo continuare la striscia di gol consecutivi e non ci piace perdere. Ma vanno fatti anche i complimenti al Sassuolo che ha messo in piedi una partita ottima”.

“I 25 giocatori che hanno fatto questo percorso quest’anno li vorrei tutti dal primo all’ultimo. So che forse non sarà possibile, ma alla società ho detto questo. Tutti hanno avuto la stessa importanza, dal 13 luglio ho avuto un grandissimo gruppo che ha lavorato per lo stesso obiettivo. L’ho definito lo scudetto della gioia, lo abbiamo festeggiato con la nostra gente, ma questa sera c’è un pizzico di delusione”.

“Il mercato è imprevedibile, abbiamo già acquistato due calciatori di caratura internazionale che la società è stata brava a prenderli. Marotta, Ausilio e Baccin hanno già messo due pezzi importanti. L’hanno prossimo con così tante partite sarà una situazione nuova, si allungheranno le liste ed è giusto così. Il mercato è sempre in movimento. Vorrei riconfermare tutti e sappiamo che non è possibile, ma la società sta già lavorando”.

“Taremi? Giocatore importante, ha giocato tante partite in Champions, Coppa d’Asia, ha fatto tantissimi gol. Siamo contenti e dovremo allungare il parco attaccanti, serviranno più rotazioni, serve una rosa più lunga rispetto a quest’anno”.

“Champions? Non è semplice perché ci sono delle avversarie forti. Era un turno che volevamo passare con le nostre forze contro l’Atletico, c’è molta delusione e non lo nego. La partita di Madrid ci è rimasta lì, ma bisogna fare anche i complimenti agli avversari. Dobbiamo essere più bravi ad indirizzare gli episodi a nostro favore, ora guardiamo avanti e cerchiamo di migliorarci ancora. Ho la fortuna di avere una società che sta lavorando per questo”.

“Rinnovo? Prima abbiamo queste tre partite, tutti scontri con squadre che stanno lottando chi per la salvezza chi per la Champions, dovremo giocare nel migliore dei modi. Lavoreremo per far sì che venerdì a Frosinone la squadra vada in campo nel modo giusto e con un approccio diverso da questa sera”.