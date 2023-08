Dal Bayern Monaco all’Inter, Lothar Matthaus ne sa qualcosa. E Benjamin Pavard sta cercando di percorrere la stessa strada, sperando anche con gli stessi risultati. Per ora, però, il francese deve aspettare e nella sua rubrica per Sky Sport Deutschland il grande ex centrocampista commenta così la vicenda: “Sembra che ci siano problemi con Pavard. La vecchia dirigenza del Bayern gli aveva promesso che gli sarebbe stato permesso di partire a fine stagione. Ma come spesso accade nella vita professionale, anche per il Bayern vale la stessa cosa: nuovi capi, nuove regole. E poiché ora le cose non stanno andando così bene con il trasferimento, Pavard si imbroncia. Posso capirlo un po’. In mezzo non lo hanno utilizzato tanto quanto avrebbe voluto e non lo lasciano andare senza un sostituto. È sempre stato un professionista affidabile, bravo del Bayern e dal carattere impeccabile. Inoltre non ho capito bene perché hanno lasciato andare Stanisic e ora cercano un sostituto per Pavard”.

Matthaus, quindi, aggiunge: “Penso che Inter e Bayern si metteranno d’accordo su 30-35 milioni. Oppure dovrà restare un altro anno e poi poter partire a parametro zero. Nonostante tutto l’amore che provo per il mio ex club, devo dire che passare dal Bayern Monaco all’Inter non sarebbe un upgrade in questo momento. Anche se la scorsa è stata una grande stagione, arrivando in finale di Champions League e vincendo la coppa. Però il Bayern è al livello più alto in Europa. Ma alla lunga Pavard vorrebbe giocare come difensore centrale. E ha dimostrato di essere molto bravo in questo. Il suo obiettivo è, ovviamente, trovare continuità nel ruolo in cui si vede meglio. Perché si avvicina l’Europeo e lui vuole essere un titolare con la Francia”.