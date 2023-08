Nell’avvicinamento a Cagliari-Inter inevitabilmente il mondo nerazzurro è distratto anche dalle vicende di mercato con la questione Benjamin Pavard che tiene banco. In giornata è attesa la decisione del Bayern Monaco che ha fissato un vertice per delineare i movimenti degli ultimi giorni di mercato. L’ad Dreesen si è detto fiducioso di “poter chiudere la questione in questa finestra di mercato” e La Gazzetta dello Sport nel pomeriggio di oggi sostiene che il giocatore ha le valigie già pronte per il trasferimento a Milano, confermando che da parte dei bavaresi rimane la volontà di procedere alla cessione. Il nodo però è sempre relativo al sostituto: l’intenzione sarebbe quella di reinvestire sul nuovo innesto solo una parte dei proventi derivanti dalla cessione del francese. Il preferito, per vari motivi, rimane Chalobah del Chelsea, più di Fresneda, Geertruida e Kehrer. Si attendono sviluppi imminenti.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha deciso di puntare forte su Pavard e al momento, nonostante l’urgenza e l’avvicinarsi della fine del mercato, non abbiamo conferme sulla presunta deadline fissata dal club nerazzurro, che anzi avrebbe ricevuto rassicurazioni sull’accordo ancora in piedi e la volontà di rispettarlo. Che il giocatore torni ad allenarsi, in attesa del via libera, è un modo giusto di non esasperare i toni in un affare in cui, però, il momento di mettere pressione affinché il Bayern lo faccia partire è ormai arrivato.