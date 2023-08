Thuram a caccia del primo gol: nuova chance contro il Cagliari?

L’Inter questa sera affronterà il Cagliari, per completare la seconda giornata di Campionato. Gara che potrebbe valere già il sorpasso delle romane e della Juventus dopo i passi falsi degli ultimi giorni. Dopo la vittoria contro il Monza, Inzaghi vuole altri tre punti e si affiderà nuovamente alla coppia Lautaro-Thuram in attacco. L’argentino ha già siglato una doppietta contro il Monza, mentre Thuram deve ancora trovare il primo gol in nerazzurro, non trovato nel precampionato.

L’attacco dell’Inter è stato rimodernato quasi completamente e deve trovare un suo equilibrio. Il francese è per età quello su cui puntare maggiormente, motivo per cui il tecnico lo schiererà titolare questa sera. Occasioni che vanno sfruttate perché la concorrenza non manca: Arnautovic in una ventina di minuti è riuscito a regalare un assist, per il gol che ha chiuso il match. Ed è tornato Sanchez, che ha tutta l’intenzione di giocare e di regalare altre interviste come quella dopo la Supercoppa vinta contro la Juventus.



Inzaghi si augura che questo nuovo reparto riesca quanto meno a confermare i numeri della scorsa stagione. I nuovi compagni del Toro sono andati tutti in doppia cifra, 14 Sanchez, 13 Thuram e 10 Arnautovic. Numeri che garantirebbero sostegno a Lautaro Martinez e in generale a tutta la squadra, in particolare nella partite sulla carta facili che son quelle con cui poi si vincono i Campionati.