Pavard è a Milano! Domani le visite e la firma con l’Inter

Ora sì, è tutto vero. Benjamin Pavard è atterrato a Milano, poco prima delle 20, e ha avuto il primo assaggio di Inter incontrando anche il direttore sportivo Piero Ausilio. Telenovela conclusa, con il grande entusiasmo del difensore francese che ha pubblicato una storia su Instagram immortalando il tramonto dall’aereo e scrivendo “Arrivaaaa Benji l’interista”. Domani Pavard si sottoporrà al classico iter: prima parte di visite mediche all’Humanitas, poi l’idoneità sportiva al Coni, quindi dritto in sede per la firma sul contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni. Ingaggio, secondo indiscrezioni, da circa 4 milioni di euro all’anno, mentre al Bayern andranno 30 milioni di euro più 2 di bonus. Nel pomeriggio è atteso da Simone Inzaghi ad Appiano Gentile per iniziare i lavori in vista della gara di domenica contro la Fiorentina, prima della sosta per le nazionali, in cui potrebbe anche strappare una convocazione.