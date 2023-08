Missione compiuta. Dopo diversi giorni di trattativa e tanta, tanta pazienza, la dirigenza nerazzurra è riuscita ad accontentare il suo allenatore: Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell’Inter, manca solo l’annuncio ufficiale. Il difensore richiesto a gran voce da Inzaghi è sbarcato ieri sera a Milano, già pieno di entusiasmo: “Arriva Benji l’interista”, ha scritto sui social direttamente dall’aereo. In mattinata le visite mediche e poi, nel primo pomeriggio, la firma sul suo nuovo contratto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Pavard passa dal Bayern Monaco all’Inter per 30 milioni di euro più di 2 di bonus: una somma notevole, sia per le risorse economiche limitate della società di Viale della Liberazione sia per il fatto che il francese sarebbe andato in scadenza a giugno 2024 (e quindi acquistabile a zero tra pochi mesi). Ma Simone lo ha voluto fortemente, e allora è stato accontentato. Il francese si legherà ai nerazzurri con un quinquennale da 5 milioni a stagione.

Oggi comincerà ad allenarsi ad Appiano, ma… da solo. Il resto della squadra svolgerà la seduta mattutina, mentre l’ex Bayern sarà presumibilmente impegnato con le visite mediche, lui recupererà nel pomeriggio quando potrà assaggiare per la prima volta i campi della Pinetina. Da domani, invece, il primo allenamento con i compagni. Pavard ha infatti già messo nel mirino la gara con la Fiorentina di domenica sera: punta alla convocazione e magari a debuttare davanti ai suoi nuovi tifosi. Interisti, come Benji.