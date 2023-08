Il mercato dell’Inter è chiuso? Non è detto: forse un ultimo colpo…

E con Pavard siamo a undici. L’Inter, di fatto, è come se avesse acquistato una formazione completa: nelle prossime ore, quando arriverà l’ufficialità, il difensore francese diventerà l’undicesimo innesto dell’estate nerazzurra, una sessione caratterizzata da cessioni pesanti e da stravolgimenti importanti. Ma il mercato interista potrebbe non essersi concluso qui. Secondo Tuttosport, la permanenza di Sensi non è scontata e, di conseguenza, non va escluso un rinforzo a centrocampo.

In base a quanto scrive il quotidiano torinese, l’ingresso del numero 5 nei minuti finali della partita con il Cagliari non spazza via i dubbi sul futuro di Stefano, dato in partenza praticamente certa fino a quando non è saltato l’affare Samardzic. La possibilità di cedere la mezzala italiana, con il contratto in scadenza a giugno 2024, va vista nell’ottica di regalare a Inzaghi un giocatore con caratteristiche diverse. Attualmente, nella batteria dei centrocampisti nerazzurri, nessuno supera i 180 centimetri: avere un mediano alto, robusto e con doti più difensive – insomma, un sostituto di Gagliardini – potrebbe risultare particolarmente comodo.

Ma finalizzare un’operazione del genere, a poche ore dalla chiusura del mercato, è complicato. Ecco perché si tratta di una possibilità da non escludere ma nemmeno così probabile. Marotta e Ausilio, qualora si verificassero le condizioni per piazzare un ultimo colpo, si stanno guardando intorno per un eventuale prestito, soprattutto all’estero.

Finora però, sempre secondo Tuttosport, a Sensi non sarebbe stato comunicato nulla. Stefano può quindi stare apparentemente tranquillo e concentrarsi sulla sua nuova esperienza all’Inter, anche se non completamente: in fondo, le vie del mercato sono infinite.