Inter, capitolo rinnovo di Perisic: è stato il suo ultimo derby?

La società nerazzurra vuole comunque offrire un rinnovo all'esterno croato

La partita di Ivan Perisic contro il Milan è stata semplicemente straordinaria. Ha portato in vantaggio i nerazzurri, ha combattuto come un leone, ha annichilito Calabria e ha difeso in modo esemplare. In questo momento, il croato è lo spirito guida dell'Inter.