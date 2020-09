Repubblica – Inter, spunta Otamendi per la difesa: potrebbe sostituire Godin

L’Inter continua a lavorare sul mercato per accontentare le richieste di Antonio Conte. In particolare, la difesa è un reparto che subirà una rivoluzione, sia in entrata che in uscita. Tra i probabili partenti, oltre ad Andrea Ranocchia, c’è Diego Godin e i nerazzurri trattano ormai da giorni la sua cessione con il Cagliari.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Marotta si sta muovendo per cercare un sostituto e la scelta potrebbe ricadere su Nicolas Otamendi. Il difensore argentino classe ’88, accostato anche alla Lazio, è al Manchester City dal 2015 ed ora l’Inter tratta con gli inglesi per un suo approdo a Milano. Lavori in corso per la difesa.

