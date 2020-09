CdS – L’Inter su Kaio Jorge? Il Santos fissa il prezzo, ma la trattativa resta complicata

L’Inter è sempre molto attiva sul mercato. Oltre agli affari già ufficializzati e in attesa di Arturo Vidal, i nerazzurri lavorano anche per il futuro e Marotta è in cerca di giovani talenti in giro per il mondo. Nella giornata di ieri erano circolate voci dal Brasile che vedevano il club di Suining in trattativa con Kaio Jorge, talento brasiliano del Santos. La giovane promessa, attraverso il presidente del suo club Josè Carlos Peres, sembrava aver ricevuto il benestare a dialogare con i nerazzurri.

Nonostante alcune smentite, all’Inter è un nome che piace tanto. Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport la trattativa non è semplice, perché l’attaccante classe 2002 ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Tuttavia, potrebbero bastare 20-30 milioni per sedersi attorno ad un tavolo col Santos, ma al momento Marotta ha altre priorità in mente. Negli scorsi mesi il talento brasiliano è stato accostato anche alla Juventus, ma dal Brasile sono sicuri: Kaio Jorge, attraverso l’agente spagnolo Marcos Vazquez Diaz, tratterà un suo possibile approdo a Milano.

