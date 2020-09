GdS – Inter, per Hakimi niente 55: presto annuncerà il suo nuovo numero di maglia

E’ il grande acquisto di mercato di questa Inter e su di lui c’è un’attesa spasmodica. Achraf Hakimi è la nuova freccia di Antonio Conte, che non vede l’ora di vederlo all’opera sulla fascia destra. Nella giornata di ieri, attraverso i propri profili social, i nerazzurri avevano pubblicato il suo nuovo numero di maglia 55, post poi prontamente eliminato poiché causa di un errore.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, l’esterno ex Borussia Dortmund potrebbe optare per il numero 2, che attualmente appartiene a Diego Godin. L’uruguaiano è in uscita dall’Inter, che tratta ormai da giorni la sua cessione con il Cagliari. Il numero 2 è molto familiare ad Hakimi, poiché è quello stampato sulla schiena quando scende in campo con la sua Nazionale. I tifosi attendono e il marocchino presto annuncerà il suo nuovo numero.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<