GdS – Per la fascia sinistra è corsa a due: Emerson Palmieri o Marcos Alonso. L’Inter ha il sì di entrambi

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione e cerca di chiudere le ultime operazioni di mercato. Marotta è al lavoro per accontentare le richieste di Antonio Conte, che chiede ancora dei rinforzi sulla fascia sinistra. I nomi più caldi, ormai da tempo, sono quelli di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, con lo spagnolo che sarebbe il preferito dal tecnico leccese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha il sì di entrambi i calciatori. Sia lo spagnolo che l’italo-brasiliano hanno la volontà di ritrovare Conte in panchina e si aspetta il via libera del Chelsea. In quel settore i Blues hanno fatto un investimento di 55 milioni di euro per Ben Chilwell, attualmente infortunato, che sarà il titolare. Al momento il club di Suning non forza la mano, ma verso la fine del mercato la situazione può cambiare e uno dei due esterni potrebbe lasciare Londra per sbarcare a Milano.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<