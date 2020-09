GdS – Vidal in arrivo domani? Ultimi dettagli burocratici col Barcellona, poi visite mediche con l’Inter

E’ praticamente un giocatore dell’Inter, ma non è ancora arrivato l’ok definitivo. Arturo Vidal è un calciatore fortemente voluto da Antonio Conte, che punta su di lui per il centrocampo della prossima stagione. L’accordo con i nerazzurri c’è da tempo, ma ancora il cileno deve risolvere gli ultimi dettagli burocratici con il Barcellona prima di sbarcare ufficialmente a Milano e completare l’operazione di mercato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giorno giusto potrebbe essere domani. Re Arturo raggiungerà i suoi nuovi compagni e sosterrà le visite mediche di rito e in questo senso domani potrebbe essere la giornata chiave. Di fatto non manca nulla per il suo passaggio alla Beneamata, dove lo aspetta un ruolo da protagonista e soprattutto il tecnico leccese, essendo un suo grande estimatore.

