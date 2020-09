Dalla Spagna – Lautaro andrà al Barcellona, quest’anno o nel 2021. Intanto l’Inter pensa al rinnovo: la proposta di Marotta

E’ ormai diventato un vero e proprio tormentone di mercato. Lautaro Martinez è seguito da diversi mesi dal Barcellona e ultimamente il pressing si è fatto piuttosto insistente. Koeman lo vuole alla guida del suo attacco, ma l’Inter al momento non ha nessuna intenzione di cederlo. Secondo quanto riportato da As, la trattativa tra il club di Suning e i catalani è in corso e il Toro con molta probabilità sarà un calciatore blaugrana, o quest’anno o al massimo nel 2021.

Nel frattempo gli agenti dell’attaccante argentino sono attesi a Milano ed è in programma un incontro con la dirigenza nerazzurra. Secondo quanto ha affermato anche Nicolò Schira, l’Inter è pronta ad estendere il suo contratto fino al 2025 a 6 milioni di euro a stagione. Le parti continueranno a parlare per trovare una soluzione definitiva. Il dato certo è questo: il Barcellona vuole Lautaro e Marotta pensa al rinnovo di contratto.

