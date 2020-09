Sky – Vidal discute ancora con il Barcellona. L’Inter intanto lo aspetta: i tempi del suo arrivo a Milano

Arturo Vidal e l’Inter sono promessi sposi ormai da giorni. La trattativa tra il Barcellona ed i nerazzurri sembrava essersi chiusa nel pomeriggio. Invece in serata, stando a quanto riportato da Sky Sport, il club catalano non ha autorizzato il cileno a partire in direzione di Milano.

L’affare si farà, Antonio Conte avrà a disposizione il centrocampista che tanto ha richiesto sul mercato. Il club catalano, però, autorizzerà la partenza di Vidal da Barcellona per Milano solo dopo che si saranno ordinati gli ultimi dettagli nella trattativa.

Ci vorranno ancora alcuni giorni di attesa, solo dopo di allora Arturo Vidal diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter.

