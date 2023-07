Retroscena sulla clausola di Sommer: l’Inter non potrà usarla?

Continua a tenere banco in casa Inter la trattativa per portare Yann Sommer in nerazzurro. Il Bayern Monaco sta facendo resistenza, perché non vorrebbe cedere il portiere subito; la dirigenza interista, invece, ha fretta di chiudere l’operazione quanto prima. Tuttavia, potrebbe non avere la clausola rescissoria come ultima opzione a cui aggrapparsi.

Come raccontato dalla Bild, infatti, la clausola presente nel contratto di Sommer si attiverebbe solamente dopo 3 partite ufficiali giocate da Manuel Neuer. Dunque, difficilmente ciò sembra poter avvenire entro la fine del calciomercato, impendendo così all’Inter di usufruirne.

L’opinione di Passione Inter

Sebbene l’Inter non sembri avere intenzione di pagare Sommer 6 milioni di euro, il prezzo della clausola, non avere questa possibilità potrebbe rendere la trattativa ancora meno agevole. I nerazzurri hanno bisogno di un portiere, ma non hanno intenzione di spendere una cifra esagerata per un quasi 35enne.