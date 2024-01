La STRATEGIA dell’Inter su Zielinski TRANQUILLIZZA i tifosi

Nelle ultime settimane, l’Inter si è portata avanti per l’ingaggio di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli e lontano dal rinnovo di contratto. I nerazzurri, infatti, avrebbero raggiunto l’intesa con il polacco. Un colpo che andrà a rafforzare ulteriormente il centrocampo a disposizione di Inzaghi.

Infatti, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Zielinski non dipende da un possibile addio di Barella in estate. A smentire ciò, c’è il piano per il rinnovo del centrocampista italiano previsto proprio per l’estate. L’arrivo di Zielinski è semplicemente un’occasione economicamente vantaggiosa da non lasciarsi sfuggire.

Un rinforzo che aumenterebbe ulteriormente la profondità della mediana interista, anche in vista di una possibile diminuizione graduale del minutaggio di Mkhitaryan, che però oggi sembra lontana dall’essere anche solo pensabile.

Chiaramente, specifica la Rosea, l’abbondanza del reparto potrebe attirare alcuni club, con la consapevolezza che a fronte di un’offerta corposa, la presenza di alternative potrebbe portare i nerazzurri a privarsi di uno dei titolari.

L’opinione di Passione Inter

La trattativa per Zielinski è la prova della grande attenzione che i nerazzurri stanno mettendo da tempo sulle occasioni a basso costo, con particolare attenzione ai giocatori a parametro zero. Aggiungere un profilo come il polacco alla mediana attuale, senza sacrifici, sarebbe una riprova delle ambizioni del progetto nerazzurro, al netto delle difficoltà economiche.