Aria di rinnovo per Lautaro. CdS: “Fumata bianca in arrivo”

Non è stata una settimana semplice per Lautaro Martinez, con l’errore dal dischetto contro l’Atletico Madrid che ha creato una piccola macchia sulla sua fin qui eccellente stagione. Tuttavia, proprio prima della gara di Champions League, c’è stato un incontro molto importante per il suo futuro nerazzurro.

I dirigenti dell’Inter, infatti, hanno parlato faccia a faccia con l’agente dell’argentino, Alejandro Camano, proprio lo scorso mercoledì, per discutere il rinnovo di contratto. Una trattativa che sembra essere indirizzata sempre più veros un esito positivo, come ribadito da Beppe Marotta nel pre-partita di Inter-Napoli.

Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, la fumata bianca sembra ormai essere a un passo. La differenza tra le parti sta nei dettagli: il giocatore vorrebbe uno stipendio complessivo da 10 milioni di euro, da raggiungere con bonus personali molto alla portata, mentre l’Inter vorrebbe raggiungere quella cifra attraverso bonus legati ai traguardi sportivi della squadra.

L’opinione di Passione Inter

Le parole di Beppe Marotta di ieri non sono banali. Raramente l’amministratore delegato si espone in merito a trattative già non ampiamente indirizzate. L’esito positivo allora non sembra in discussione, ma è chiaro come tutto il popolo interista aspetti con ansia la firma del capitano, augurandosi possa arrivare il prima possibile.