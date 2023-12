Mkhitaryan rinnovo, il retroscena: Decreto Crescita e nuova clausola

Dopo Darmian e Dimarco, anche Henrikh Mkhitaryan prolunga ufficialmente il proprio contratto con l’Inter. Un rinnovo per certi versi storico, visto che con la firma arrivata oggi il centrocampista armeno sarà, di fatto, uno degli ultimi calciatori a siglare un contratto che prevede i benefici fiscali del Decreto Crescita abolito dal Governo.

Anche per questo motivo, racconta La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra ha accelerato i tempi per arrivare al prolungamento del calciatore che guadagnerà circa 3,9 milioni di euro netti, per un peso lordo da 5 milioni sui conti del club. L’accordo, scrive il quotidiano, sarà valido fino al 2026 ma con una clausola che permetterà all’Inter di liberarlo nel 2025, quando avrà 36 anni, con il pagamento di una penale.