Sanchez al BIVIO dopo la Supercoppa: l’Inter ha già SCELTO

Ieri sera, intorno alle 20.45, Alexis Sanchez è atterrato insieme a tutta la squadra in Arabia Saudita. Il Paese che prima la scorsa estate e poi nel mese di dicembre lo ha attratto con delle proposte faraoniche, ricevendo sempre in cambio il rifiuto da parte del calciatore che sino a questo momento ha preferito non lasciare il calcio europeo.

Dopo la Supercoppa Italiana, però, le cose potrebbero cambiare. Come ricordato da Tuttosport questa mattina, infatti, lo scorso anno allo stesso punto della stagione l’attaccante aveva collezionato ben 20 presenze da titolare per un totale di 1666 minuti giocati e 9 reti realizzate. Numeri precipitati col suo ritorno a Milano, dove è sceso in campo per 473 minuti andando in gol in due occasioni.

Qualora Sanchez non dovesse trovare spazio neanche in Supercoppa, a quel punto potrebbe anche decidere di chiudere in anticipo questa sua seconda esperienza in maglia Inter. Un’ipotesi poco gradita al club nerazzurro che preferirebbe rimanere così fino al termine della stagione per poi puntare tutto su Taremi.

L’attaccante iraniano dovrebbe arrivare con ogni probabilità gratis il prossimo giugno e la dirigenza considera complicato riuscire a trovare in così pochi giorni una quarta punta all’altezza da aggiungere all’organico per soli sei mesi. La pista meno articolata potrebbe portare al ritorno di Valentin Carboni dal prestito al Monza, ma anche in questo caso l’Inter preferirebbe non toccare l’argentino.