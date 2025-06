Sarri chiede Frattesi: Inter apre a scambio con Rovella

Quella che sembrava una semplice suggestione dei giorni scorsi, è stata confermata anche nelle ultime ore. Maurizio Sarri, tornato ufficialmente alla guida della Lazio, ha chiesto alla dirigenza biancoceleste un rinforzo di livello in mezzo al campo per aumentare il numero dei gol dei suoi centrocampisti dopo un’annata deludente sotto l’aspetto realizzativo.

Da qui il desiderio di mercato del tecnico toscano che porta a Davide Frattesi, mezzala dell‘Inter che nel biennio a Milano ha dimostrato un feeling incredibile con il gol. Secondo quanto riportato da ll Messaggero, l’unica pista percorribile – ma comunque complicatissima – rimane quella di uno scambio con Rovella. Sa perché il club nerazzurro valuta il suo centrocampista sui 40 milioni, ma anche per la clausola da 50 milioni legata a Rovella.

Il regista ex Juventus, infatti, rimane in cima alla lista dei desideri nerazzurri nel ruolo di play, a prescindere da quello che sarà il futuro di Calhanoglu. Non è da escludere, dunque, un’offerta alla Lazio con Frattesi come contropartita tecnica.

A quel punto, però, un altro ostacolo verrebbe rappresentato all’ingaggio dell’interista. Al momento la Lazio non può infatti permettersi di passare dagli 1,7 milioni di Rovella ai 2,8 di Frattesi. Ragion per cui l’operazione, al netto dei desideri dei due club, rimane davvero difficiel in termini di incastri.