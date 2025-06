Nuovo colpo in entrata: il difensore arriva con lo SCAMBIO

Dopo la chiusura del colpo Ange-Yoan Bonny dal Parma, l’Inter si sta guardando intorno per capire quale possa essere la prossima mossa giusta da fare per rinforzare l’organico di Cristian Chivu. Il nuovo innesto in rosa potrebbe essere un difensore con la dirigenza nerazzurra che segue diversi profili giovani, ad esempio Leoni del Parma.

Secondo il quotidiano La Repubblica, però c’è anche un altro nome da tenere bene sotto controllo in casa nerazzurra. Si tratta di Koni De Winter, difensore belga di proprietà del Genoa che potrebbe lasciare la Liguria in cambio di una buona offerta. Sulle sue tracce ci sono due club molto importanti in Serie A come Inter e Napoli.

Un’opzione per portare in porto l’affare col Genoa, sempre secondo il quotidiano, potrebbe essere quella di uno scambio. Il Napoli potrebbe infatti offrire Simeone o Ngonge ai rossoblù mentre per l’Inter le pedine buone potrebbero essere Valentin Carboni oppure Pio Esposito, ma molto difficilmente i nerazzurri cederanno la punta ex Spezia.