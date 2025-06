Supplementari o solo rigori al Mondiale? Le regole del torneo

Questa sera l’Inter scende in campo per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, la prima edizione con questo nuovo format ideato dalla FIFA. Si tratta della prima gara da dentro o fuori che i nerazzurri di Chivu dovranno affrontare nel corso della competizione, dopo le tre (un pareggio al debutto e poi due vittorie) nel gruppo E.

Essendo quindi iniziate le sfide ad eliminazione diretta che portano dagli attuali ottavi fino alla finale del prossimo 13 luglio a New York, è giusto scoprire cosa preveda il regolamento di questo Mondiale per Club. Una delle domande che i tifosi dell’Inter si stanno facendo è se per queste gare, in caso di parità al 90°, ci siano subito i calci di rigore.

Questo è infatti uno scenario che nel nostro Paese stiamo imparando a conoscere con la Coppa Italia che – fino alle semifinali escluse – prevede di battere direttamente i calci di rigore dopo il 90° senza i supplementari. Al Mondiale per Club invece in ogni turno del tabellone sono previsti anche i 30’ di supplementari in caso di parità al 90°.