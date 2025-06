Chi è Barton, l’arbitro di Inter-Fluminense: esulta il Brasile

L’Inter si prepara alla sfida contro il Fluminense con l’obiettivo di passare il turno e tenere così ancora vivo il sogno di successo in questo Mondiale per Club. I nerazzurri si trovano a giocare negli ottavi di finale contro la squadra in cui milita un ex Milan come Thiago Silva e che ha delle armi ben precise per provare a vincere il match.

Nel frattempo la FIFA ha reso note le designazioni arbitrali per questa gara: il direttore di gara sarà Ivan Barton che sarà coadiuvato dagli assistenti David Morán e Henry Pupiro, il 4° e il 5° ufficiale saranno rispettivamente Tori Penso e Brooke Mayo. Al VAR ci saranno invece Tatiana Guzman e gli assistenti Erick Miranda e Mahmoud Ashour.

L’arbitro di questa partita Inter-Fluminense arriva da El Salvador e non ha mai diretto un match di una squadra italiana. Ha invece 4 precedenti con delle formazioni brasiliane che hanno sempre vinto con lui in campo e questo potrebbe quindi essere un motivo di gioia per i tifosi del club di Rio de Janeiro che sperano di eliminare i nerazzurri.