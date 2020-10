TS – Scambio Eriksen-Boateng proposto dall’Inter? Da Milano solo smentite

Dopo il lancio della notizia delle scorse ore che riguardava il tentativo da parte dell’Inter di arrivare sul mercato al difensore Jerome Boateng, proponendo al Bayern Monaco un calciatore di altissima classe come Christian Eriksen, il club nerazzurro ha prontamente smentito l’indiscrezione della Bild. Tra i due club, effettivamente, pare che qualche contatto sia realmente andato in scena, ma resta il mistero su quale tra i due club abbia preso l’iniziativa.

Come scritto sulle pagine di Tuttosport in edicola questa mattina, da Milano sono arrivate solamente smentite in tal senso. L’Inter, dunque, ha fatto sapere di non aver avanzato alcuna mossa per il difensore tedesco, ma di aver piuttosto ricevuto l’idea già confezionata sul proprio tavolo. Ad ogni modo, l’insistenza con cui il nome di Christian Eriksen continua ad essere accostato ad altri club nonostante sia arrivato in Italia da meno di un anno, è senz’altro un dato piuttosto emblematico che lascia aperta l’ipotesi su un possibile addio del trequartista già nel prossimo inverno.

