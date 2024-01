Sensi, ADDIO immediato? Lo vuole Maresca in Inghilterra

Il mercato di gennaio dell’Inter in entrata potrebbe essersi concluso, ma lo stesso non si può dire per quanto riguarda le uscite. In cima alla lista dei possibili partenti, c’è sicuramente Stefano Sensi, il cui contratto scadrà il prossimo giugno.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, sul centrocampista nerazzurro ci sarebbe il Leicester, attualmente in vetta alla Serie B inglese. Sensi piace molto all’allenatore delle Foxes, l’italiano Enzo Maresca.

L’opinione di Passione Inter

Nonostante qualche buona sensazione estiva, il ritorno di Sensi all’Inter è stato un flop, a causa anche dei soliti problemi fisici, che non hanno mai spinto Inzaghi a puntare troppo su di lui. L’addio a fine stagione sarebbe certo, ma una sua cessione anticipata potrebbe fare comodo all’Inter.