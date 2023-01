Cds – Futuro Smalling, Mkhitaryan e Dzeko chiave per portarlo all’Inter?

Smalling è in scadenza di contratto e, a 33 anni, è consapevole che il prossimo sarà l'ultimo grande contratto della sua carriera. Il difensore inglese ha buoni rapporti sia con Mkhitaryan sia con Dzeko , che allora potrebbero giocare un ruolo significativo per un suo possibile arrivo in nerazzurro.

Il futuro della difesa dell'Inter è tutto in divenire, con le questioni dei rinnovi di Skriniar e De Vrij a tenere banco. Smalling, nel caso, sarebbe una scelta conservativa: un giocatore di alto livello in Serie A e da subito a suo agio con la difesa a 3. A parametro zero potrebbe essere un colpo intelligente in grado di aggiungere valore alla rosa, sulla scia di quello che ha portato Mkhitaryan a Milano la scorsa estate.