Sommer è a Milano per sostenere le visite mediche. Il suo passaggio all’Inter è ormai ai dettagli, ma emergono novità sull’accordo per portarlo in nerazzurro. E, in particolare, sul contratto che dovrebbe firmare.

Secondo Sky Sport Deutschland, infatti, lo svizzero dovrebbe firmare un contratto fino al 2026. L’arrivo di Sommer sarebbe stata una richiesta specifica di Simone Inzaghi, come riferito dal giornalista Florian Plattenberg.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, dopo le visite mediche Sommer farà una prima sortita ad Appiano Gentile per conoscere i nuovi compagni e l’allenatore.

L’opinione di Passione Inter

Se l’indiscrezione sulla durata del contratto dovesse rivelarsi corretta, l’acquisto di Sommer assumerebbe una dimensione leggermente diversa. Un accordo di 3 anni vorrebbe dire una fiducia dell’Inter più ampia di quanto si potesse pensare, con la convinzione, evidentemente, che il portiere svizzero possa garantire affidabilità anche sul medio-lungo periodo. Questo potrebbe cambiare le strategie per il secondo portiere?