Caso Inter-Lukaku-Juventus. Gazzetta: “Sospetti sugli errori in finale di Champions…”

Continua a far discutere la vicenda Romelu Lukaku, con nuovi retroscena sulla trattativa con la Juventus, che l’avrebbe allontanato dall’Inter. Secondo alcune ricostruzioni, infatti, i contatti tra il belga e i bianconeri andrebbero avanti da marzo. Un atteggiamento che ha irritato i nerazzurri, facendo venire anche qualche dubbio.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come in casa Inter ci sia il sospetto che questa situazione potrebbe aver influito anche sulle prestazioni in campo di Lukaku e, in particolare, sugli errori commessi nella finale di Champions League, contro il Manchester City.

L’opinione di Passione Inter

Impossibile dimostrare una correlazione diretta tra i presunti contatti con la Juventus e gli errori di Lukaku. La questione rimane ancora molto nebulosa. Quel che è certo, è il comportamento poco chiaro di Lukaku, che ha sorpreso e deluso tutto il mondo nerazzurro.