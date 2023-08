Inter-Balogun: ecco la clausola sul futuro per convincere l’Arsenal

Si attendono sviluppi importanti nella trattativa tra l’Inter e l’Arsenal per Folarin Balogun. I nerazzurri devono trovare il modo di abbassare le richieste dei Gunners e potrebbero aver trovato una clausola in grado di sbloccare la trattativa.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, l’offerta preparata dall’Inter è di 30 milioni, più bonus in grado di far salire la cifra fino a 35. La chiave per convincere l’Arsenal, però, è la percentuale sulla rivendita, che dovrebbe essere abbastanza sostanziosa.

Perché può essere decisiva? I dirigenti dell’Inter sembrano essere convinti del potenziale di Balogun, tanto da dare per scontato che nel prossimo futuro l’attaccante possa diventare una plusvalenza. In questo modo, anche la cifra incassata dall’Arsenal potrebbe aumentare.

L’opinione di Passione Inter

C’è poco da discutere: agli occhi dei tifosi, parlare di plusvalenza per un giocatore ancora nemmeno acquistato è un colpo al cuore. Tuttavia, per l’Inter è inevitabile portare avanti ragionamenti di questo tipo, viste le ristrettezze economiche del caso. La ricerca dell’equilibrio tra sostenibilità finanziaria e competitività tecnica passa anche da operazioni di questo tipo.